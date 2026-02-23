Uccide il padre con una coltellata a Luino disposta la perizia psichiatrica per Ammanuel Francesco Rezzonico

Ammanuel Francesco Rezzonico ha accoltellato il padre Boris a Luino lo scorso 6 luglio. La vicenda è stata motivata da un litigio familiare sfociato in violenza. La scena si è svolta in una casa di campagna, dove il giovane ha aggredito il genitore con un coltello. Le autorità hanno deciso di affidare a un perito una valutazione psichiatrica del 25enne, che si trova ora in carcere a Monza.

Ammanuel Francesco Rezzonico ha ucciso il padre Boris a Luino (Varese) lo scorso 6 luglio. Il gip del Tribunale di Varese ha disposto la perizia psichiatrica per il 25enne detenuto a Monza.