Accoltellò al cuore il padre adottivo per Ammanuel Rezzonico disposta la perizia psichiatrica

Un giovane di Luino, Ammanuel Rezzonico, ha ferito gravemente il padre adottivo con un coltello lo scorso 6 luglio. Ora si attende la perizia psichiatrica per capire se fosse in grado di capire cosa faceva in quel momento. La vicenda ha scosso la comunità, e nei prossimi giorni si saprà se Rezzonico potrà essere ritenuto responsabile delle sue azioni.

Luino (Varese), 10 febbraio 2026 - Uno psichiatra dirà se Ammanuel Francesco Rezzonico era capace di intendere e di volere il 6 luglio 2025, a Luino, quando ha accoltellato al cuore il padre adottivo. L’ha disposta il giudice del Tribunale di Varese in sede di incidente probatorio, su richiesta della difesa. Dopo sette mesi di carcere, il percorso giudiziario del venticinquenne arriva a un passaggio cruciale. Giovedì il gip Marcello Buffa conferirà l’incarico. La decisione del giudice. Luino, lite familiare finisce nel sangue: Boris Rezzonico muore accoltellato dal figlio adottivo La decisione di ricorrere a un accertamento tecnico terzo arriva dopo che le consulenze di parte – dell’accusa e della difesa – hanno restituito letture divergenti sull’imputabilità del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellò al cuore il padre adottivo, per Ammanuel Rezzonico disposta la perizia psichiatrica Approfondimenti su Luino 2026 «Non ero in me quando è successo». Omicidio Centelleghe, disposta la perizia psichiatrica per Badhan Accusato di aver picchiato e bruciato la madre: disposta la perizia psichiatrica Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Luino 2026 Argomenti discussi: Accoltellamento nel centro storico di Andria: paura tra i residenti VIDEO; Uccise il compagno violento, condannata a 21 anni; Il cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservata; Accoltellò il padre: parola allo psichiatra. Accoltellò a morte un pusher . Minore originario del Marocco dovrà scontare 5 anni di carcereNel corso di una violenta lite colpì con una coltellata al cuore un connazionale poco più grande, uccidendolo. E’ arrivata la condanna definitiva a 5 anni di carcere per un 17enne di origini ... ilrestodelcarlino.it Accoltellò al collo una donna perché il cane abbaiava troppo, condannato a 4 anniQuel cane di razza pinscher «abbaiava troppo» secondo Salvatore Di Prima, 73 anni. Per questo il primo gennaio 2025 ha afferrato un coltello da cucina, è uscito dal suo appartamento di corso ... torino.repubblica.it #Luino, disposta la perizia sul 25enne Ammanuel Rezzonico facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.