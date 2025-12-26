Alcol al volante, un altro automobilista intercettato nel corso di un maxi controllo dei carabinieri. I militari dell'Arma della Compagnia di Abano a cavallo di Natale hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Ubriaco al volante, scatta la denuncia e il ritiro della patente

