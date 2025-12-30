Beccata ubriaca alla guida | denuncia e ritiro della patente per una 29enne
Una donna di 29 anni, residente all’estero, è stata denunciata dai carabinieri di Gravina di Catania per aver guidato in stato di ebbrezza. Durante un controllo, è risultata positiva all’alcol e le è stata ritirata la patente. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e le conseguenze di comportamenti rischiosi alla guida.
I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato una donna di 29 anni, residente all’estero, per guida sotto l’influenza dell’alcol.Durante un servizio notturno di controllo del territorio in via Fasano, intorno alle 2:30, i militari hanno fermato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
