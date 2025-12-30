Beccata ubriaca alla guida | denuncia e ritiro della patente per una 29enne

Una donna di 29 anni, residente all’estero, è stata denunciata dai carabinieri di Gravina di Catania per aver guidato in stato di ebbrezza. Durante un controllo, è risultata positiva all’alcol e le è stata ritirata la patente. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e le conseguenze di comportamenti rischiosi alla guida.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.