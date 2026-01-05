Ubaldo Pantani e l’imitazione a Pier Silvio Berlusconi | Forse l’ho punto sul vivo
Ubaldo Pantani riflette sul suo percorso di imitazioni, tra commenti positivi e reazioni meno favorevoli. In particolare, ha commentato l’imitazione di Pier Silvio Berlusconi, suggerendo che potrebbe averlo colpito nel vivo. Un bilancio sincero che evidenzia la delicatezza e le diverse reazioni suscitate dal suo approccio, senza eccessivi clamori, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza nel mondo dell’umorismo e delle imitazioni.
Ubaldo Pantani ha fatto un bilancio delle proprie imitazioni: c'è chi si è fatto una risata su e chi c'è rimasto male. Mentre Pier Silvio Berlusconi ha detto che non ci vede somiglianza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
