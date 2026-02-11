Sul palco dell' Ariston arrivano glamour e fascino internazionale

Questa sera il palco dell’Ariston si trasforma in una passerella di stile e charme. Le luci brillano, e le star internazionali si preparano a sfilare davanti al pubblico. È una serata all’insegna del glamour, con look curati nei dettagli e tanta voglia di stupire. La scena si anima, e l’atmosfera si infiamma tra applausi e sguardi ammiccanti.

S tile al top. Il palco del Teatro Ariston, non a caso, si appresta a trasformarsi in una passerella senza precedenti. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk. La modella russa di fama internazionale, infatti, sarà tra le co-conduttrici della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al fianco di Carlo Conti, dunque, l'indossatrice classe 1986 promette di portare un'inedita dose di fascino, magnetismo e grande moda. Tra l'immancabile total black e creazioni sopra le righe, occhi puntati sui look di Irina Shayk a Sanremo 2026.

