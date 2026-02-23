UAE Tour 2026 | segnali esaltanti in casa Italia Jonathan Milan devastante Antonio Tiberi fa ben sperare

Jonathan Milan ha dominato la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, portando in alto i colori italiani dopo aver accelerato negli ultimi chilometri. La sua vittoria arriva grazie a una strategia ben studiata e a uno sprint potente, che ha sorpreso gli avversari. Antonio Tiberi ha mostrato segnali di crescita, tenendo il passo nel gruppo di testa. La corsa continua a offrire spunti interessanti per il futuro della squadra azzurra.

Seconda corsa a tappe timbrata World Tour della stagione dopo il Tour Down Under è stata la volta dell' UAE Tour, che ha messo in mostra una startlist di altissimo livello. A trionfare è il fuoriclasse messicano Isaac del Toro, che ha portato in alto il nome della squadra di casa, ma da segnalare ci sono ottime sensazioni in casa Italia. Il bottino di Jonathan Milan non stupisce (c'è da dire che mancavano alcuni dei migliori velocisti al mondo), ma il vincere tre tappe su tre adatte alle ruote veloci, dopo una caduta in apertura, sta diventando un'abitudine più che bella per i colori azzurri. Il corridore della Lidl-Trek è quello con le punte di velocità migliori al mondo.