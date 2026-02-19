LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossa

Jonathan Milan ha vinto oggi la quarta tappa dell’UAE Tour 2026 a Fujairah, dopo aver attaccato negli ultimi chilometri. La causa della sua vittoria è stata una fuga decisa negli ultimi 10 km, che gli ha permesso di superare gli avversari. Tiberi mantiene la maglia rossa, grazie al suo buon piazzamento nelle tappe precedenti. La corsa si è conclusa con un sorpasso spettacolare nel finale. I ciclisti tornano ora a prepararsi per la prossima frazione della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell’UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.23 La classifica generale: 1 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 11:12:09 2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:21 3 TEJADA Harold XDS Astana Team 1:00 4 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 1:07 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 1:19 6 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1:21 7 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 1:22 8 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 1:28 9 NORDHAGEN Jørgen Team Visma Lease a Bike 1:30 10 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1:43 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossa LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a FujairahJonathan Milan ha vinto la tappa di oggi al UAE Tour 2026 a Fujairah, dopo uno sprint deciso negli ultimi metri. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non perfetto Tiberi, Evenepoel rimane in testaDurante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Tiberi ha accusato qualche difficoltà e ha rallentato il ritmo, permettendo a Evenepoel di mantenere la leadership. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 3ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan favorito, ma percorso molto insidiosoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel MobrahCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 14.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it Via libera per Jonathan #Milan: il portacolori della Lidl Trek caduto nel finale della prima tappa de #UAETour non ha riportato fratture e sarà regolarmente al via nella cronometro della seconda frazione facebook Jonathan Milan, nessuna frattura dopo lo scontro all' #UAETour. Lesioni monitorate, team ottimista per la prossima tappa #Ciclismo tuttobiciweb.it/article/177124… x.com