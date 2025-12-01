Meloni la missione tra i leader del Golfo | il made in Italy cerca sbocchi alternativi agli Usa per l' export

Giorgia Meloni arriverà a Manama, capitale del Bahrein, domani sera, alla vigilia del 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, organizzazione che riunisce dal 1981 i sei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni, la missione tra i leader del Golfo: il made in Italy cerca sbocchi alternativi agli Usa per l'export

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessandro Zan. . In Europa la destra del governo Meloni ha bloccato una missione del Parlamento europeo sullo stato di diritto in Italia. Un vero e proprio blitz per evitare che l’Europa verifichi cosa sta succedendo su diritti, libertà e giustizia. Di cosa ha paura - facebook.com Vai su Facebook

Vietato disturbare il governo Meloni, il Ppe chiede aiuto alle destre e blocca una missione dell’Ue in Italia su libertà di stampa e giustizia Vai su X

Meloni, la missione tra i leader del Golfo: il made in Italy cerca sbocchi alternativi agli Usa per l'export - Giorgia Meloni arriverà a Manama, capitale del Bahrein, domani sera, alla vigilia del 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, organizzazione che riunisce dal 1981 i ... Segnala ilmessaggero.it

Meloni in Bahrein per il vertice del Gcc. Ecco perché conta - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Manama la prossima settimana per partecipare, martedì e mercoledì, al 46° Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc). Segnala formiche.net

Meloni al Consiglio della Cooperazione del Golfo invitata dal re del Bahrein - Su invito di Re Hamad bin Isa del Bahrein, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà il prossimo 3 dicembre al 46° vertice ... Si legge su iltempo.it