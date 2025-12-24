Inter News 24 Belghali Inter può essere un vero affare low cost visto che la cifra chiesta dall’Hellas Verona è davvero molto bassa. Vediamo di quanto parliamo. Il mercato invernale della Beneamata entra nel vivo con una priorità assoluta: rinforzare la corsia laterale destra. L’infortunio di Denzel Dumfries, l’esplosivo stantuffo olandese recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, costringerà i nerazzurri a fare a meno del proprio titolare almeno fino a metà marzo. Una “voragine” tattica che costringe la dirigenza a cercare profili pronti all’uso per non compromettere la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Belghali Inter, un affare low cost: la cifra chiesta dal Verona è bassissima

Leggi anche: Calciomercato Inter, il regista Lazio non più incedibile: affare low cost

Leggi anche: Frendrup Juventus, l’affare può anche decollare! La cifra chiesta dal Genoa non spaventa la dirigenza bianconera: cosa può succedere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, Norton-Cuffy ha già stregato. E c’è l’assist di Roc Nation. Fari accesi anche su Belghali; TS - L'Inter pensa a Spertsyan, il 'nuovo Mkhitaryan': il prezzo. Belghali è la prima alternativa a...; GdS - Norton-Cuffy in pole: c'è un jolly. Belghali e Valincic? Sì, ma il sogno è un altro; CdS - Inter, Palestra è la prima scelta per giugno: deroga di Oaktree da non escludere. Belghali e....

Inter, Simeone lo scarica: affare low cost con l’Atletico - L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso in sede di calciomercato arriva una ghiotta opportunità dall’Atletico Madrid. calciomercato.it

Inter: affare in Serie A, Milan anticipato con lo scambio - E c’è la possibilità di una partenza a sorpresa con il sostituto destinato ad arrivare dalla Serie A La sconfitta contro il Fluminense ha lasciato degli ... calciomercato.it

Vice Dumfries, ecco perché l’Inter non può prendere Belghali a gennaio: non c’entrano i soldi x.com

Inter avvisata Il Verona cede uno tra Belghali e Giovane a gennaio - facebook.com facebook