Tumore endometrio Campagnoli Gsk | Con immunoterapia aumento sopravvivenza globale

Il tumore endometriale ha mostrato miglioramenti grazie all'uso dell'immunoterapia, che ha aumentato la sopravvivenza globale. La causa di questa svolta deriva dalla limitata efficacia della chemioterapia, utilizzata in passato come trattamento principale e accompagnata da effetti collaterali significativi. Recentemente, le nuove terapie hanno offerto una speranza maggiore ai pazienti, riducendo gli effetti indesiderati e migliorando le prospettive di vita. La ricerca continua a progredire in questa direzione.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tumore dell'endometrio fino a qualche anno fa aveva a disposizione, in prima linea, esclusivamente la chemioterapia, con un carico di effetti collaterali importanti e con un impatto in termini di overall survival (sopravvivenza globale, ndr) abbastamente limitato. Oggi invece parliamo dell'associazione di chemioterapia e dostarlimab, un checkpoint inhibitor - cioè un tipo di farmaco che va a stimolare il sistema immunitario affinché produca una risposta contro il tumore - che, dopo vent'anni di ricerca, nello studio" Ruby "ha dimostrato un impatto in termini di sopravvivenza globale e questo è un grandissimo successo".

Tumore avanzato dell’endometrio, più spazio per l’immunoterapia con farmaci mirati per tutte le donneUna nuova ricerca rivela che il tumore avanzato dell’endometrio può beneficiare di trattamenti immunoterapici con farmaci mirati, offrendo speranza a tutte le donne colpite.

