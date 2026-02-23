Tumore endometrio Lorusso Humanitas | Immunoterapia efficace anche in forme pMmr

Un nuovo trattamento risulta efficace nel tumore endometriale, grazie all’uso dell’immunoterapia anche nei pazienti con tumore pMmr. Questa scoperta permette di ampliare le possibilità di cura, anche per quelli senza il difetto genetico della ricombinazione omologa. La ricerca ha coinvolto diversi centri clinici, ottenendo risultati promettenti nella risposta al trattamento. La sperimentazione continua per valutare l’efficacia a lungo termine di questa strategia terapeutica.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi celebriamo una grande novità: abbiamo aggiunto l'immunoterapia anche in quel 70% di pazienti" con tumore dell'endometrio pMmr "che non ha il deficit genetico della ricombinazione omologa (Hrd, homologous recombination deficiency). In queste pazienti il beneficio dell'immunoterapia è ridotto sicuramente rispetto a quelle con dMmr (deficient mismatch repair), ma rimane sostanziale perché parliamo di una riduzione del 30% del rischio di progressione e del 21% del rischio di morte, che si traduce mediamente in 7 mesi in più di sopravvivenza". Così Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia oncologica Humanitas San Pio X e professore ordinario di Ostetricia e ginecologia Humanitas University, oggi a Milano all'incontro con la stampa commenta il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all'indicazione di dostarlimab più chemioterapia, già utilizzato nel tumore all'endometrio dMmr, anche nella forma pMmr (proficient mismatch repair), quindi in tutte le forme di cancro dell'endometrio, indipendentemente dal profilo molecolare.

