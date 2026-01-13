Nuove speranze per il tumore del colon-retto | una svolta verso le remissioni complete

Il progetto europeo IMPACT CRC mira a approfondire le ragioni del successo di alcune immunoterapie nel trattamento del tumore del colon-retto. L’obiettivo è tradurre queste conoscenze in terapie sempre più personalizzate, migliorando le possibilità di remissione per i pazienti. Inserito nella partnership EP PerMed – JTC 2025, il progetto rappresenta un passo importante verso cure più efficaci e mirate per questa patologia.

Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie e tradurre questa conoscenza in cure sempre più personalizzate: è l'obiettivo del progetto europeo IMPACT CRC, avviato nell'ambito della partnership EP PerMed – JTC 2025.

