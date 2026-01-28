Tumore del rene microbiota alleato dell’immunoterapia

Negli ultimi quindici anni, l’immunoterapia ha cambiato il modo in cui si combatte il tumore del rene. I medici ora usano farmaci che stimolano il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Questa terapia ha portato miglioramenti significativi nella sopravvivenza dei pazienti, anche se non tutti rispondono allo stesso modo. Recenti studi puntano il dito anche sul microbiota, i batteri che vivono nel nostro corpo, come possibile alleato per aumentare l’efficacia dell’immunoterapia. La ricerca continua, ma i risultati

Negli ultimi quindici anni l'immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di tante malattie oncologiche. Da tempo, ad esempio, è lo standard di trattamento per i tumori del rene. "Ma non tutti i pazienti rispondono in modo adeguato al trattamento. Per questo motivo ricercatori di tutto il mondo stanno studiando come potenziare la risposta a questi farmaci", ricorda il professor Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il microbiota gioca un ruolo fondamentale sia nello sviluppo di alcuni tumori che nella risposta all'immunoterapia. "E nei tumori del rene – aggiunge il professor Tortora – diversi fattori concorrono a ridurre l'effetto dell'immunoterapia, tra cui l'angiogenesi e la produzione di alcuni fattori infiammatori".

