Tumore del polmone | immunoterapia sempre più precoce e nuove terapie mirate

Immunoterapia utilizzata sempre prima nel percorso di cura, nuovi farmaci a bersaglio molecolare, vaccini a mRNA, anticorpi bispecifici e anticorpi farmaco-coniugati: sono alcune delle principali innovazioni presentate al Lung Cancer Cocktail With Science 2025, giunto alla sua sesta edizione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immunoterapia per tumore al polmone, scoperta mutazione che può aiutare la cura - Arriva una scoperta importante per il futuro della sfida ai tumori polmonari non a piccole cellule, ovvero la forma più frequente. dilei.it

Tumore al Polmone. Dall’immunoterapia nuove e promettenti possibilità terapeutiche - Un nuovo studio dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia ha dimostrato che l’attività delle cellule immunitarie Natural Killer contro il tumore può essere ripristinata e potenziata proprio grazie ... quotidianosanita.it

Melanoma e tumore del polmone. L’immunoterapia può aumentare le guarigioni: Aifa approva nivolumab in stadio precoce - Nel melanoma allo stadio IIB o IIC, sottoposto a resezione completa, la sopravvivenza libera da recidiva, a 36 mesi, ha raggiunto il 71% con nivolumab adiuvante. quotidianosanita.it

Al Policlinico Gemelli, un paziente con sospetto di tumore al polmone è stato diagnosticato e operato in meno di quattro ore, grazie a un percorso clinico integrato e mini-invasivo. La procedura ha unito una biopsia tramite broncoscopia robotica con sistema IO - facebook.com facebook

Calano ancora i decessi da #tumore in Italia, soprattutto per i "big killer" cancro al polmone (-24% dal 2014 al 2024) e al colon retto (-13%): complessivamente, in 10 anni si registrano il 9% di morti in meno, dati migliori della media Ue. #ANSASalute bit.ly/4s x.com