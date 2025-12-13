Tumore al polmone al ‘San Pio’ l’intervento entro 30 giorni è un miraggio | Benevento simbolo del divario Nord-Sud

L'accesso tempestivo alle cure rappresenta una sfida cruciale nel contrasto ai tumori al polmone nel Sud Italia. A Benevento, l’intervento entro 30 giorni rimane un obiettivo irraggiungibile, simbolo delle disparità sanitarie tra Nord e Sud. Questo divario evidenzia le criticità di un sistema che necessita di interventi urgenti per garantire equità e tempestività nelle cure.

Nel programma di approfondimento ' 10 minuti ' di Nicola Porro, il tema del divario sanitario tra Nord e Sud è tornato con forza sotto i riflettori dell'opinione pubblica. A innescare il confronto sono i recenti dati dell' Agenas, che fotografano un'Italia spaccata in due. Solo quindici ospedali su 1.117 strutture sanitarie esaminate, infatti, raggiungono performance elevate in almeno sette delle otto aree cliniche analizzate. Dieci di questi si trovano al Nord, uno soltanto in Campania. Una forbice che riaccende il dibattito sulla qualità dell'assistenza clinica nelle diverse regioni.

