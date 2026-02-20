Tudor qui per lavorare mentre l’allenatore ad interim del Tottenham si prepara per il debutto nel derby del nord di Londra
Igor Tudor, nuovo allenatore ad interim del Tottenham, ha dichiarato di essere qui per lavorare duramente e portare miglioramenti alla squadra. La sua presenza coincide con il debutto nel derby contro l’Arsenal, in programma domenica a Londra. Tudor si impegna a rafforzare il reparto difensivo e a motivare i giocatori in vista di una partita cruciale. La sfida tra le due squadre si avvicina e crea grande attesa tra i tifosi.
L'allenatore ad interim del Tottenham, Igor Tudor, afferma che il suo obiettivo è saldamente quello di migliorare gli standard del Tottenham mentre gli Spurs si apprestano a ospitare l'Arsenal nel derby di domenica nel nord di Londra. Tudor ha a che fare con un elenco significativo di infortuni in vista dello scontro di Premier League e ha ammesso che è improbabile che qualcuno degli attuali assenti ritorni in tempo. "Probabilmente nessuno degli attuali assenti tornerà", ha detto nella sua prima conferenza stampa da capo. Il croato ha rivelato l'entità del problema in allenamento questa settimana, con numeri fortemente ridotti.
