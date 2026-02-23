Trump sfida globalizzazione | dazi al 15% ma la Corte dice no

Trump ha imposto dazi al 15% come prova di resistenza alla globalizzazione, ma la Corte ha bloccato la misura. La decisione deriva dal conflitto tra l’amministrazione e le istituzioni giudiziarie, che ha sollevato dubbi sulla legittimità delle tariffe. Questa controversia evidenzia come le scelte protezionistiche possano scontrarsi con il ruolo di controllo delle corti. La vicenda riguarda anche il rischio di influenzare le relazioni commerciali internazionali.

Perché questa battaglia sui dazi è una sfida alla globalizzazione. La vicenda dei dazi di Trump non è solo una questione di numeri e tariffe: è il sintomo di una tensione più profonda tra potere esecutivo e istituzioni, tra protezionismo e globalizzazione. Il presidente degli Stati Uniti ha subito un duro colpo dalla Corte Suprema, che ha dichiarato illegali i dazi doganali imposti senza il consenso del Congresso. A partire dalla mezzanotte del 24 febbraio, l’agenzia federale U.S. Customs and Border Protection ha sospeso la riscossione delle tariffe, ma Trump non si arrende e si appella a un’altra legge per imporre nuove tariffe globali del 15%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump alza ancora il tiro: dazi globali al 15% «con effetto immediato». Sfida totale contro la Corte SupremaDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali al 15% per rispondere alla decisione della Corte Suprema.

Trump aumenta i dazi dal 10% al 15%, dopo la decisione della Corte Suprema: ma quali sono le leggi che gli danno questo potere?Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto un ricorso.

Governo Trump - Imperialismo, China e as consequências para o Brasil

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il colpo supremo ai dazi di Trump è lo sdoganamento della globalizzazione come arma contro il populismo; Economia globale 2026: dazi, crisi della globalizzazione e nuove sfide geopolitiche; Ricostruire il governo economico del mondo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa.

Trump insiste sui dazi, i sondaggi lo puniscono: repubblicani sempre più scetticiPer la rilevazione del Wp il 60% degli americani disapprova l’operato del presidente. Il deficit commerciale aumenta, via dall’industria 80mila operai ... repubblica.it

Trump, dazi, UE e fine della globalizzazione: perché i numeri danno ragione agli Stati UnitiIl presidente americano sta incassando i primi frutti del suo disegno economico fatto di dazi e di veti incrociati. Con inflazione stabile e calo costante del deficit commerciale, l’industria adesso è ... panorama.it

Trump chiama Cristiano Ronaldo in America: “Sei il migliore di tutti i tempi. Abbiamo bisogno di te in fretta. Muoviti ora!”. Vi piacerebbe rivedere la grande sfida tra il fuoriclasse portoghese e Lionel Messi in Mls TikTok / President Donald J. Trump - facebook.com facebook

Più che uno schiaffone, per Trump un pugno nello stomaco Bocciato anche dai suoi: la Corte Suprema vota 6 a tre, decisivi i giudici conservatori da lui stesso designati Furioso, reagisce come una belva ferita e sfida il mondo intero annunciando un ulteriore ri x.com