Trump in fiamme | il Carnevalone che brucia la politica

Il Carnevalone Liberato di Poggio Mirteto ha attirato l’attenzione bruciando un simbolo di Donald Trump. La protesta nasce dalla protesta contro le politiche dell’ex presidente, che viene rappresentato con un manichino infuocato. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti, alcuni divertiti e altri indignati. La manifestazione continua a mantenere vivo il suo spirito provocatorio, attirando curiosi e sostenitori della tradizione.

Il Carnevalone Liberato di Poggio Mirteto torna a far parlare di sé con la sua tradizione irriverente, bruciando il bammoccio di Donald Trump. La scelta non sorprende: la manifestazione, nata come evento anticlericale e liberato, ha fatto della provocazione politica il suo marchio di fabbrica. L’anno scorso a finire tra le fiamme fu il fantoccio di Giorgia Meloni, allora presidente del Consiglio, scatenando polemiche che si ripetono puntuali ogni anno. La festa, che chiude con il rogo simbolico, continua a dividere l’opinione pubblica: da una parte chi difende la libertà di espressione, dall’altra chi vede nel gesto un’eccessiva provocazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

9 febbraio, Madonna del Castello: il miracolo della cornice di fiamme che non brucia la VergineA Fiorano, in provincia di Modena, si racconta un miracolo che ha lasciato tutti senza parole.

Avellino, matrimonio finisce in fiamme: la torta brucia e lo sposo si ustionaA Avellino, un matrimonio si è concluso con un incendio dopo che le fontane di fuoco hanno raggiunto il soffitto e i tendaggi, provocando un incendio.

Argomenti discussi: Al via il Board of peace di Trump, mentre Israele ha già violato il cessate il fuoco su Gaza oltre 1.600 volte; Usa, la Corte suprema boccia i Dazi di Trump; Striscia di Gaza, Amnesty International e Greenpeace espongono davanti a Palazzo Chigi le immagini dei bombardamenti avvenuti dopo il cessate il fuoco; Qual è la posizione dell'Europa sull'Iran e le richieste Trump? La nota di Fiamma Nirenstein (14.02.2026).

Nell'Iran in fiamme 12mila vittime. Trump: Avanti, l'aiuto è in arrivoDonald Trump chiude la strada della diplomazia e incoraggia i manifestanti iraniani a continuare a protestare, mentre la Repubblica islamica intensifica la repressione contro le più diffuse ... ilgiornale.it

Trump mette in guardia Teheran: conseguenze se mancato accordoMilano, 17 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump mette in guardia Teheran dalle 'conseguenze del ... notizie.tiscali.it

Avevate mai visto il Boss così inca** Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, un brano contro Trump e l’ICE dedicato ad Alex Pretti e Renne Good, vittime della violenza dell’agenzia per il controllo dell’immigrazione. “Una città in fiamme sotto - facebook.com facebook