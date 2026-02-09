9 febbraio Madonna del Castello | il miracolo della cornice di fiamme che non brucia la Vergine

A Fiorano, in provincia di Modena, si racconta un miracolo che ha lasciato tutti senza parole. Un affresco della Vergine, nel santuario della Madonna del Castello, si è circondato di fiamme senza bruciare. La scena si è verificata il 9 febbraio e ha attirato molti fedeli, incuriositi e commossi da quanto successo. La gente parla di un segno divino, e la chiesa si è riempita di coloro che vogliono vedere con i propri occhi il miracolo.

A Fiorano, in provincia di Modena, si trova il Santuario della Madonna del Castello. La devozione trae le sue origini da un fatto miracoloso che vide protagonista un affresco della Beata Vergine. Oggi si festeggia un’importante ricorrenza legata all’antica e venerata immagine della Beata Vergine del Castello di Fiorano, nel modenese. Era il 9 febbraio del 1558 quando si verificò il miracolo che ha dato origine a una devozione che dura ormai da secoli. Nel castello di Fiorano avvenne qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario. Da allora in avanti si diffuse il culto alla Madonna raffigurata sulla porta d’ingresso dell’edificio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 9 febbraio, Madonna del Castello: il miracolo della cornice di fiamme che non brucia la Vergine Approfondimenti su Madonna del Castello 4 febbraio, Madonna del Fuoco: tra le fiamme che distruggono tutto, l’immagine resta intatta La statua della Madonna del Fuoco di Forlì si salva miracolosamente da un incendio che distrugge tutto intorno. Santa Teresina soffriva di attacchi di panico: il miracolo della Madonna che la guarì Santa Teresina di Lisieux, nota per la sua santità, affrontava da bambina attacchi di panico legati a una depressione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Madonna del Castello Argomenti discussi: Sant’Andrea di Campodarsego. La comunità abbraccia la Madonna di Lourdes; Festa della Madonna di Lourdes, l'11 febbraio si ricorda la prima apparizione alla giovane Bernardette; I luoghi della Madonna del Conforto, si è svolta la passeggiata culturale; Domani la Giornata Internazionale contro la Tratta di persone. I luoghi della Madonna del Conforto, si è svolta la passeggiata culturalePromossa dal Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo insieme all’Associazione Il Cammino della Traslazione ASD nell’ambito della Novena che culminerà con la festa del 15 febbraio ... lanazione.it I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiataL’iniziativa del Csi in programma sabato 7 febbraio alle ore 15 ad Arezzo ... msn.com Parrocchia San Giorgio in Credaro, festa Madonna di Lourdes 11 febbraio facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.