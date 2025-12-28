Avellino matrimonio finisce in fiamme | la torta brucia e lo sposo si ustiona

A Avellino, un matrimonio si è concluso con un incendio dopo che le fontane di fuoco hanno raggiunto il soffitto e i tendaggi, provocando un incendio. Durante l’evento, lo sposo si è ustionato mentre cercava di spegnere le fiamme. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza gli ospiti.

