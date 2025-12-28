Avellino matrimonio finisce in fiamme | la torta brucia e lo sposo si ustiona

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, un matrimonio si è concluso con un incendio dopo che le fontane di fuoco hanno raggiunto il soffitto e i tendaggi, provocando un incendio. Durante l’evento, lo sposo si è ustionato mentre cercava di spegnere le fiamme. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza gli ospiti.

Le fontane di fuoco intorno alla torta sono arrivate al soffitto e ai tendaggi ed è immediatamente scoppiato l'incendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

avellino matrimonio finisce in fiamme la torta brucia e lo sposo si ustiona

© Tgcom24.mediaset.it - Avellino, matrimonio finisce in fiamme: la torta brucia e lo sposo si ustiona

Leggi anche: Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese

Leggi anche: Tragedia al matrimonio, lo sposo finisce in fiamme: come é potuto succedere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese; Matrimonio finisce in fiamme lo sposo ustionato nell' Avellinese.

avellino matrimonio finisce fiammeMatrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese - Era tutto pronto: la torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provinci ... msn.com

avellino matrimonio finisce fiammeLa hall dell’hotel va a fuoco durante il taglio della torta al matrimonio: sposo ustionato, soccorsi 200 ospiti - La hall dell'hotel Kristall di Ariano Irpino (Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre mentre si celebrava un matrimonio ... fanpage.it

avellino matrimonio finisce fiammeFiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato in Irpinia - La torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.