Hockey ghiaccio femminile | il Giappone la spunta in volata sulla Francia alle Olimpiadi

Le giocatrici giapponesi hanno vinto in modo stretto contro le francesi negli ultimi minuti della partita. La sfida si è risolta negli ultimi 4 minuti di gioco, regalando un finale emozionante agli spettatori presenti a Milano e Cortina. L’incontro ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, dimostrando quanto questa edizione dei Giochi sia ricca di colpi di scena nel torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Una partita incredibile, risoltasi negli ultimi 4 minuti di gioco. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo femminile di hockey su ghiaccio regala spettacolo agli appassionati e non solo. La gara tra Francia e Giappone infatti, valida per il Gruppo B (lo stesso dell’Italia), ha visto le nipponiche prevalere 3-2 all’ultimo respiro. LA CRONACA. Alla Milano Rho Ice Hockey Arena la gara fra le giapponesi e le transalpine inizia con un’ottima intensità e un buon ritmo. Le conclusioni verso le porte difese da Philbert e Masuhara non mancano, ben 20 in totale, ma i gol non arrivano. Si va quindi al primo intervallo sullo 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: il Giappone la spunta in volata sulla Francia alle Olimpiadi Approfondimenti su Hockey Ghiaccio Milano Cortina2026 LIVE Italia-Francia 1-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: Tutino firma il pareggio La partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile termina 1-1. LIVE Italia-Francia 1-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: termina il primo periodo Le ragazze italiane dell’hockey ghiaccio femminile sono in partita contro la Francia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Hockey Ghiaccio Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Le Olimpiadi dell'hockey iniziano col botto: l'Italdonne batte la Francia davanti a 9000 spettatori; Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia!; Le Azzurre dell'hockey debuttano con un 4-1 sulla Francia. Il video del goal della vittoria; Italia-Francia 4-1, vittoria storica per le Azzurre all'esordio: gli highlights. LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: SI SOGNA! Vittoria netta, obiettivo quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia. Grazie per aver seguito l'evento in ... oasport.it Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streamingDopo le partite di ieri che hanno aperto il programma, l'agenda dell'hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue senza ... oasport.it La prima storica vittoria della Nazionale femminile di hockey su ghiaccio in un girone dei Giochi Olimpici… Non si scorda mai! Per questo il match con la Francia merita di essere rivisto! #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Mila facebook #Olimpiadi, #Vance e #Rubio a Milano alla partita di hockey su ghiaccio #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.