Il Colosseo diventa virale durante la chiusura delle Olimpiadi | ironie social dopo le gaffe di Petrecca

Il Colosseo diventa virale dopo le gaffe di Petrecca durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La confusione sul palco ha spinto molti utenti a condividere meme e commenti ironici sui social. Le immagini della storica arena sono state utilizzate come esempio di errore e fraintendimento. La scena ha attirato l’attenzione di appassionati e commentatori, che hanno commentato la situazione in modo scherzoso. La polemica si concentra ora sulla gestione dell’evento.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci ha regalato tante emozioni, spettacolo e immagini suggestive, ma sui social l’attenzione si è concentrata su un protagonista inatteso: il Colosseo. Durante la serata del 22 febbraio, infatti, il celebre anfiteatro romano è improvvisamente diventato virale su X, trasformandosi in uno dei temi più discussi online e alimentando una lunga scia di ironie e commenti. Ma qual è il motivo che lo ha spinto nei trend? Il Colosseo tra meme e battute: nasce un trend social inatteso durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Funweek.it

Dopo le gaffe di Petrecca, la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi va a Auro BulbarelliDopo le recenti polemiche di Petrecca, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli per raccontare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, chi ci sarà con lui: la mossa dopo le polemiche per le gaffe di PetreccaLa Rai ha scelto di affidare la copertura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ad Auro Bulbarelli, dopo le polemiche scatenate dalle gaffe di Petrecca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inviata australiana alle Olimpiadi va in onda ubriaca e il video diventa virale; La danza dei coltelli l’ultima provocazione dei maranza contro il governo | La lama ci serve guadagnare video.

Roma, la danza col coltello diventa virale sui social: il video davanti al ColosseoIl ragazzo, 22 anni, è stato rintracciato dai Carabinieri, che hanno visto il video e poi lo hanno denunciato ... msn.com

Roma, la danza sui social con il coltello davanti al Colosseo, denunciato 22enneNel video, divenuto subito virale sui social e Tiktok, si vede un giovane - si sfondo il Colosseo - che balla mostrando un coltello. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno den ... msn.com

«Il primo voto va a lei. » La Verona Olympic Arena, che tutti conosciamo come Arena di Verona, è stata trasformata per l’evento. Questo antico anfiteatro, addirittura più vecchio del Colosseo, ogni anno diventa il palcoscenico di centinaia di spettacoli: è il teatro - facebook.com facebook

A pochi metri dal Colosseo, l’infrastruttura diventa un esercizio di precisione assoluta. La stazione Colosseo–Fori Imperiali della Linea C della metropolitana di #Roma, realizzata dal Consorzio Metro C guidato da #webuild e Vianini Lavori, è uno dei progetti c x.com