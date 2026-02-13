Multe false via PEC e PagoPA | 3.620 campagne truffa nel 2025 ecco come riconoscerle e difendersi

Nel 2025, migliaia di italiani hanno ricevuto multe false tramite PEC e PagoPA, con 3.620 campagne truffa denunciate dall’Autorità per la sicurezza digitale. I truffatori inviano email apparentemente ufficiali, con dettagli personalizzati e loghi falsificati, per convincere le vittime a pagare multe inesistenti. A distinguere queste truffe da quelle genuine è spesso la richiesta di pagamenti immediati tramite link sospetti o canali non ufficiali, e l’assenza di comunicazioni ufficiali dall’ente pubblico.

Nel 2025 il panorama delle truffe digitali in Italia ha attraversato una mutazione significativa. Non stiamo parlando di un semplice aumento numerico, ma di un cambio di strategia da parte dei criminali informatici: hanno imparato a trasformare la fiducia nei servizi pubblici in un'arma contro i cittadini. Il CERT-AGID, la struttura dell'Agenzia per l'Italia Digitale che presidia la sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione, ha censito 3.620 campagne malevole attive nel corso dell'anno, distribuendo 51.530 indicatori di compromissione alle amministrazioni coinvolte. I numeri raccontano una storia precisa: gli attacchi diventano sempre più mirati, sfruttano canali considerati sicuri e puntano su esche che fanno leva sulla quotidianità.