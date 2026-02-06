Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp | come accorgersi delle truffe digitali

Le truffe digitali si fanno sempre più elaborate. Questa settimana sono aumentate le segnalazioni di cittadini che ricevono email allarmiste via PEC o messaggi trappola su WhatsApp. I truffatori usano tecniche sempre più raffinate per ingannare le persone e rubare dati o soldi. Gli esperti consigliano di stare attenti e seguire alcune regole semplici per non cadere nelle loro trappole.

Non si tratta più di email sgrammaticate o di link palesemente sospetti. Oggi le frodi passano da strumenti percepiti come «sicuri» - dalla posta elettronica certificata alle chat con contatti reali - e fanno leva sull’urgenza, sulla paura di perdere un servizio o sulla fiducia riposta in un mittente conosciuto. È per questo che sapere come reagire è diventato essenziale quanto riconoscere la truffa stessa. 1. Diffidare sempre dei messaggi non richiesti Il primo segnale d’allarme è la comunicazione inattesa. Che si tratti di una PEC, di un SMS o di un messaggio WhatsApp, un avviso che arriva senza che l’utente abbia avviato alcuna richiesta, o se addirittura non ha idea di suoi rapporti con quell'aziena od organizzazione, merita sempre cautela. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp: come accorgersi delle truffe digitali Approfondimenti su Dalle Email WhatsApp Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi…” La polizia postale segnala un aumento di truffe online tramite WhatsApp, in cui i criminali inviano messaggi fingendo emergenze o problemi improvvisi. Truffe telefoniche e online in Emilia Romagna: dalle chat su WhatsApp ai vocali "deepfake", come riconoscerle La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Dalle Email WhatsApp Argomenti discussi: Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp: come accorgersi delle truffe digitali. Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp: come accorgersi delle truffe digitaliFinti avvisi inviati via PEC che simulano comunicazioni ufficiali e invitano a regolarizzare presunti documenti o pagamenti scaduti, messaggi WhatsApp apparentemente innocui che chiedono di votare una ... vanityfair.it Nuovo Business Lunch Vieni a scoprirlo dal mercoledì al venerdì, dalle 12.00 alle 14:30. Prenota il tuo tavolo. Whatsapp | 338 5796231 Email | [email protected] • • #villacalini #franciacorta #bresciaatavola #ristorantefranciacorta #businesslunch facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.