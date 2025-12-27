Ancona, 27 dicembre 2025 – C ontinua la rubrica sulle truffe in collaborazione con i carabinieri di Ancona. Oggi è la volta della truffa del bancomat. Nel nostro Paese è decisamente forte la tendenza ad effettuare pagamenti in contanti. Lo testimonia anche un recente rapporto del Centro Studi Unimpresa, che ha quantificato in circa 1 miliardo di euro il volume dei prelievi bancomat effettuati dagli italiani ogni giorno. Una bella occasione per gli specialisti delle truffe, che notoriamente tra le abitudini diffuse riescono a trovare valide opportunità di arricchimento. Sportelli Atm nel mirino dei truffatori con il ‘cash trapping’ e lo ‘skimming’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova truffa del bancomat: come funziona skimmer lo strumento ‘succhiasoldi’

Leggi anche: Roma, quando il bancomat “impazzisce” grazie alla tecnica del Jackpotting: 3 indagati, come funziona la truffa

Leggi anche: Nuova truffa bancomat, cosa si rischia con lo scontrino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«In pochi minuti al telefono mi hanno rubato 28 mila euro (che non avevo) sul conto corrente»; Truffa alla pompa di benzina, occhio alla nuova tecnica: come funziona e a cosa stare attenti; Truffa Bancomat: addebiti inattesi sul conto corrente e come difendersi subito; Truffa agli anziani: l’ultima in Italia è più subdola che mai, puoi salvarti solo così.

La nuova truffa con gli scontrini del bancomat. Ecco come funziona - Queste informazioni, seppur parziali, vengono utilizzate per dare credibilità alla successiva ... quotidianodipuglia.it

Truffa Bancomat: addebiti inattesi sul conto corrente e come difendersi subito - avvertenze sulla truffa bancomatAllarme truffe Bancomat: negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi di addebiti non autorizzati che compaiono sul co ... assodigitale.it

La nuova truffa con gli scontrini del bancomat. Ecco come funziona - Dopo aver effettuato un prelievo da uno sportello automatico, la signora ha commesso l'errore di lasciare lo scontrino ... quotidianodipuglia.it

Attenzione alla sextortion via e-mail È in corso una nuova truffa: messaggi di ricatto in cui i criminali affermano di aver spiato webcam ed e-mail e di possedere video compromettenti. È falso: nella maggior parte dei casi non esiste alcun materiale. Cosa f - facebook.com facebook