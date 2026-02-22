Luciano Capasso trovato morto a Saint Moritz | la bufera i dubbi sui soccorsi e il dolore della famiglia

Luciano Capasso è stato trovato morto a Saint Moritz dopo cinque giorni di ricerche intense. La causa del decesso sembra essere un incidente in montagna, aggravato dalle condizioni di neve e vento. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per localizzarlo, mentre la famiglia esprime dolore e incredulità. Il ritrovamento avviene a pochi metri da un sentiero battuto, lasciando molte domande sui tempi e le modalità dei soccorsi.

Cinque giorni di ricerche tra paure e speranze. Lo hanno cercato per cinque giorni tra neve e vento, con il fiato sospeso e una speranza appesa alle previsioni meteo. Poi il sole è tornato a illuminare le vette sopra Saint Moritz. E proprio con il miglioramento delle condizioni è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: Luciano Capasso, 25 anni, di Qualiano, è stato trovato senza vita. A confermarlo sono stati la madre, Raffaella Grande, e il legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani, che ha ricevuto comunicazione ufficiale dal console italiano in Svizzera. Sul posto, accanto alle autorità elvetiche, c’era anche il fratello maggiore del ragazzo, “sconvolto” dal dolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Leggi anche: Luciano Capasso trovato morto sulle montagne di Saint Moritz: travolto da una bufera di neve. L'ultimo video: «Cercherò di non morire»

Luciano Capasso scomparso sulla neve a Saint Moritz: è stato trovato mortoLuciano Capasso è morto dopo essere scomparso sulla neve a Saint Moritz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Luciano Capasso disperso a St. Moritz in Svizzera trovato morto, sorpreso dalla bufera di neve; Luciano Capasso, il 25enne scomparso sulla neve a Sankt Moritz: la madre offre ricompensa; Luciano Capasso scomparso in un’escursione, la madre: Offro 10mila euro se lo trovate; Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso.

Morto l’italiano disperso a Saint Moritz, il corpo di Luciano Capasso trovato dopo 5 giorniÈ stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne nei pressi di Saint Moritz, ... lapresse.it

Esce per un’escursione in Svizzera e scompare: trovato morto Luciano Capasso, aveva 25 anniLe ricerche per il 25enne di Napoli sono scattate cinque giorni fa quando, dopo un'escursione nelle montagne di Saint Moritz, nessuno ha avuto più sue ... fanpage.it

È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavor - facebook.com facebook

È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavor x.com