Regoledo di Cosio Valtellino in apprensione | si cerca Eugenio Gusmeroli

È in corso una ricerca a Regoledo di Cosio Valtellino per trovare Eugenio Gusmeroli, scomparso dalla sera di giovedì 15 gennaio. Le autorità e i familiari sono impegnati nelle operazioni di rintraccio, mentre la comunità si stringe attorno a chi cerca di ritrovarlo. Restano aperti tutti gli eventuali aggiornamenti sulla vicenda, nel rispetto della privacy e della sensibilità di coloro coinvolti.

Ore di apprensione nel Morbegnese per la scomparsa di Eugenio Gusmeroli, residente a Regoledo di Cosio Valtellino, di cui non si hanno più notizie dalla sera di giovedì 15 gennaio. Proprio nella giornata di giovedì l'uomo si era recato all'ospedale di Gravedona; da quel momento si sono perse le sue tracce. Nella serata di sabato 17 gennaio è scattato il tamtam sui social, con numerosi appelli alla condivisione e alcune segnalazioni arrivate dalla Bassa Valtellina, dove alcuni utenti riferiscono di averlo visto. Gusmeroli si sarebbe allontanato senza documenti né telefono e potrebbe trovarsi in stato confusionale.

