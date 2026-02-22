Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni Arrestata dai Carabinieri

Una donna è stata arrestata dai Carabinieri perché nascondeva cocaina nell’auto, mentre il suo bambino di cinque anni era a bordo. La donna ha cercato di nascondere la droga prima di essere fermata, creando grande preoccupazione tra gli agenti. Durante il controllo, i militari hanno trovato la sostanza stupefacente nel veicolo e hanno anche verificato le condizioni del bambino. La presenza del minore ha reso ancora più delicata l’intera operazione.

© Anteprima24.it - Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni. Arrestata dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Donna in auto nasconde droga” non è un titolo che farà gridare al miracolo. “ Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni”, invece, solleverà sicuramente qualche sopracciglio. Titoli a parte, siamo in corso Italia, nel comune di Sant’Agnello, penisola sorrentina. I carabinieri della stazione di Sorrento sono impegnati in un posto di controllo quando la paletta si solleva davanti ad una Dacia Sandero. A incuriosire l’agitazione della donna, inizialmente attribuita dai militari al piccolo seduto sul sedile anteriore. Addosso, scopriranno i carabinieri, la 45enne di Pompei nasconde alcune dosi di cocaina: 9 il conto sul verbale di sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni: l'arrestoUna donna è stata arrestata mentre viaggiava con il suo bambino di cinque anni, trovata in possesso di cocaina nascosta nell'auto. Ardea. Hashish, marijuana e cocaina in auto e a casa. Una 25enne arrestata dai Carabinieri. Denunciato il conviventeA Ardea, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina sia in auto che a casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni: scatta l’arresto nella Penisola Sorrentina; Sant’Agnello. Mamma pusher con bimbo di 5 anni al seguito, arrestata; Bimba morta a Bordighera, gip: Madre in macchina col cadavere della figlia; Sant’Agnello, Arrestata dai Carabinieri mamma pusher. In auto con lei cocaina e bimbo di 5 anni. Sant’Agnello. Mamma pusher con bimbo di 5 anni al seguito, arrestataIn caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il bimbo, invece, durante la stesura degli atti, ha sgranocchiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ... sorrentopress.it Cocaina a domicilio con l’auto a noleggio, pusher in manetteNei guai un albanese di 22 anni senza fissa dimora e irregolare in Italia. Addosso soldi e sette dosi di droga ... ilpiacenza.it Mamma di due bambine colpita violentemente mentre passeggiava col cane. La denuncia: "In quella zona i pusher si travestono da rider" - facebook.com facebook