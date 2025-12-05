Sansepolcro 43enne arrestato dai Carabinieri | in casa trovati 200 grammi di cocaina pronti allo spaccio

Proseguono i controlli dei Carabinieri nell'Alta Valtiberina nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno di questi servizi, un uomo italiano di 43 anni, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per precedenti legati al traffico di droga, è stato arrestato dai militari di Sansepolcro. L'uomo, già segnalato per essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante la misura restrittiva in corso, era destinatario di un provvedimento di aggravamento della pena emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Firenze.

