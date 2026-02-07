Nizza Monferrato ragazza di 17 anni trovata morta nel rio si indaga per omicidio | sarebbe stata strangolata

La polizia di Nizza Monferrato indaga sull’uccisione di una ragazza di 17 anni trovata morta nel rio. Il corpo senza vita è stato scoperto in un corso d’acqua e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata strangolata. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano testimoni o indizi utili per risalire all’autore del delitto.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta a Nizza Monferrato (Asti). Il corpo senza vita della giovane sarebbe stato rinvenuto in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Nizza Monferrato Ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: «È stata strangolata». Minacce a un sospettato La tragedia si è consumata nel cuore di Nizza Monferrato, dove questa notte è stata trovata senza vita Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni. Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio, si indaga per omicidio: «Strangolata e gettata in acqua». Interrogati gli amici Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel Rio Nizza ad Asti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Nizza Monferrato Argomenti discussi: Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Italiani in gara oggi alle Olimpiadi e dove vedere i Giochi in tv; Tragedia a Nizza Monferrato, uccisa una ragazza. Sentiti diversi testimoni; Tragedia a Nizza Monferrato, uccisa una ragazza. Fermato l'aggressore. Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel rio: ecco chi èCarabinieri al lavoro per sentire gli amici con i quali ha passato la serata di ieri. Esplode la rabbia contro un uomo di colore da tempo additato per disturbo ... lanuovaprovincia.it Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «E' stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmessaggero.it Fondazione Astigiana per la Salute dona all’ospedale di Nizza Monferrato un ecografo per la Radiologia facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.