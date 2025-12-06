E' morta la donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino

E' morta la donna di 49 anni che era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. La conferma è arrivata da fonti vicino agli inquirenti. Inizialmente era stata decretata la morte cerebrale e trascorse poi sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale berico, dove era stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato per la donna la morte clinica. Secondo quanto emerso, la Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda, che si è rivelata fatale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - E' morta la donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino

Approfondisci con queste news

È morta a 97 anni Fiorenza de Bernardi, la prima donna in Italia a svolgere la professione di pilota di linea. Nata a Firenze il 22 maggio del 1928, era figlia dell'aviatore e colonnello pilota dell'Aeronautica Militare Mario de Bernardi. A dare l’annuncio è stata l’a - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: frontale su via Salaria, morta una donna di 60 anni ift.tt/XRvq7n0 Vai su X

Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia - La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza ... Lo riporta msn.com

È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza: “Profonda ferita alla testa” - È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di ... Riporta fanpage.it

Morta la 49enne trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo: aveva una ferita alla testa - La 49enne trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo è morta in ospedale. Riporta ilfattoquotidiano.it

Diana Canevarolo è morta: speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa. Resta un giallo come si sia ferita - Le speranze erano flebili fin dal primo momento, quando all'alba di giovedì 4 dicembre era stata trovata esanime in una pozza di sangue nel cortile ... Da ilgazzettino.it

Vicenza, donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo: «Aggressione o incidente, tutte le ipotesi aperte» - Trasportata in condizioni disperate all'ospedale: era nel cortile della palazzina in cui vive con compagno e figlio. Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. È grave in ospedale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. Lo riporta tg24.sky.it