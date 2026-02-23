Pensavo fossero morti tutti Sanremo gravissimo incidente per la troupe de La volta buona

Durante un normale trasferimento lungo l’autostrada ligure, l’incidente ha coinvolto la troupe di La volta buona, causato da una distrazione di un camionista. La scena si è rivelata molto grave, con mezzi pesanti coinvolti e alcuni membri del team feriti seriamente. La dinamica ha attirato l’attenzione di chi seguiva da vicino gli episodi di cronaca stradale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questo incidente.

Un trasferimento come tanti, lungo l’autostrada ligure, con la tabella di marcia scandita dagli impegni della settimana più attesa dell’anno per la Rai. La carovana diretta verso il Festival scorreva compatta tra gallerie e curve che accompagnano verso la Riviera, quando un pomeriggio apparentemente ordinario si è trasformato in una sequenza di attimi carichi di tensione. La troupe del programma La Volta Buona era partita da Genova per raggiungere Sanremo, pronta a raccontare la kermesse canora, senza immaginare che il viaggio si sarebbe trasformato in un incubo. A bordo del van viaggiavano quattro membri del team Rai: l’inviata Rosanna Cacio, un film maker e due autori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

