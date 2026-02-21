È crisi per la Juve e per Spalletti | il Como all’italiana vince 2-0 Di Gregorio inguardabile Giuntoli lo prese al posto di Szezscny

La Juve subisce una sconfitta pesante contro il Como, che vende cara la pelle con un 2-0. La causa risiede nelle difficoltà difensive dei bianconeri e nell'errore di Di Gregorio, che ha commesso un grave errore nel primo tempo. Spalletti cerca di riorganizzare la squadra, ma i suoi sforzi non bastano. La vittoria del Como arriva grazie a un gol di Cesc Fabregas e a una prestazione solida. La crisi si fa sentire già da settimane.

È crisi per la Juve che, dopo la pesante sconfitta per 5-2 in Champions contro il Galatasaray, cade anche in campionato contro il Como di Fabregas. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Spalletti, e quarta in cinque partite se includiamo anche il ko in Coppa Italia contro l’Atalanta. In quattro partite un solo punto, quello acciuffato in extremis contro la Lazio. I lariani salgono così a quota 45 punti, a -1 dai bianconeri e momentaneamente a -2 dal quarto posto. Juve-Como: report del match. Partita a senso unico. La Juventus non c’è mai stata con la testa né con le gambe, con niente. Mentre il Como era nella partita e l’ha interpretata come vanno interpretate le partite: aggressivi, anche in difesa e sempre pronti a ripartire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Spalletti? Lo stimo tanto»Victor Osimhen ha rivelato che, prima di trasferirsi al Galatasaray, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, lo chiamò per convincerlo a unirsi ai bianconeri.

Juve, annuncio bomba: “Donnarumma al posto di Di Gregorio”La Juventus ha deciso di sostituire Di Gregorio con Donnarumma, una mossa che ha sorpreso i tifosi.

