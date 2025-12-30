È stata una donna coraggiosa ma qualsiasi madre avrebbe fatto lo stesso

Durante le manovre alle Bahamas, una bambina di 4 anni è scivolata tra la fiancata della nave Carnival Sunrise e il banchina. Un momento di distrazione che ha messo in pericolo la sua incolumità, suscitando ammirazione per il coraggio della madre. Un episodio che ricorda quanto l’attenzione sia fondamentale in situazioni di emergenza, e quanto il senso di responsabilità possa fare la differenza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.