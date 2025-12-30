È stata una donna coraggiosa ma qualsiasi madre avrebbe fatto lo stesso
Durante le manovre alle Bahamas, una bambina di 4 anni è scivolata tra la fiancata della nave Carnival Sunrise e il banchina. Un momento di distrazione che ha messo in pericolo la sua incolumità, suscitando ammirazione per il coraggio della madre. Un episodio che ricorda quanto l’attenzione sia fondamentale in situazioni di emergenza, e quanto il senso di responsabilità possa fare la differenza.
U n attimo di distrazione, poi il terrore: durante le manovre alle Bahamas, una bambina di 4 anni è scivolata nello spazio angusto tra la fiancata della nave da crociera Carnival Sunrise e il molo. La reazione della madre è stata istantanea: senza esitare si è tuffata nel vuoto per raggiungerla. Come confermato da un portavoce della compagnia alla rivista People, la piccola «si è allontanata brevemente dalla madre ed è caduta in acqua », aggiungendo che la donna «si è immediatamente tuffata dopo di lei», trasformando un potenziale dramma in una prova di coraggio estremo. Abiti lunghi Estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it
