Torino-Bologna | incrocio per la salvezza tranquilla all’Olimpico

Il Torino e il Bologna si sfidano allo stadio Olimpico Grande Torino per una 25ª giornata di Serie A che mette in palio punti pesanti per la stabilità della classifica. I granata di Marco Baroni, reduci dal pareggio in rimonta contro la Fiorentina, cercano di allontanare definitivamente lo spettro della crisi di gennaio. Sul fronte opposto, il Bologna di Vincenzo Italiano deve smaltire l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia e ritrovare un successo che manca da tre turni in campionato, con l'obiettivo di difendere la decima posizione dall'assalto delle inseguitrici. Serie A 15 Febbraio 2026 - 18:00 Torino - - Bologna

Torino, per il futuro della panchina c'è anche Italiano. Può lasciare Bologna a fine annoTuttosport dedica oggi un approfondimento al futuro della panchina del Torino: in corsa ci sono tre allenatori con contratto fino al 2027 coi rispettivi. tuttomercatoweb.com

Torino, testa al Bologna: dubbi a centrocampo per BaroniEntra nel vivo la preparazione del Torino alla prossima sfida con il Bologna con i granata a caccia del terzo risultato utile consecutivo in campionato. E per Marco Baroni a centrocampo c'è ... fantacalcio.it

Sarà Fourneau l’arbitro di Torino-Bologna: Colarossi e Yoshikawa gli assistenti, Mucera come quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Nasca e Mariani #TorinoBologna #Arbitro - facebook.com facebook