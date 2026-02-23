Trentatré gatti prigionieri tra i rifiuti interviene la Polizia Locale

La presenza di trentatré gatti intrappolati tra i rifiuti ha causato un odore insopportabile nel quartiere Montà. La forte puzza, che si diffondeva da settimane, ha spinto i residenti a chiudere le finestre e a evitare le zone vicine. La Polizia Locale ha deciso di intervenire per liberare gli animali e risolvere il problema. Sul posto sono arrivati gli agenti con attrezzature per la rimozione dei gatti e la bonifica dell’area.

Un odore acre, irrespirabile, che da tempo tormentava i residenti del rione Montà, costringendoli a barricarsi in casa con le finestre sbarrate. Era questo il segnale di un dramma silenzioso consumato tra le mura di un'abitazione privata, dove venerdì scorso, 19 febbraio, è scattato il blitz che ha messo fine a un incubo per 33 felini di razza Maine Coon. L'intervento è scattato all'alba, quando gli agenti del Nucleo Tutela Animali della Polizia Locale di Padova, insieme al Nucleo Veterinario di supporto Areale Nord dell'Esercito, hanno bussato alla porta per dare esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica.