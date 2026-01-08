Gatti abbandonati in un appartamento interviene la Polizia locale | denunciata una donna
Recentemente, la Polizia Locale di Piacenza ha denunciato una donna dopo aver scoperto alcuni gatti abbandonati in un appartamento. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione e ha portato alle necessarie verifiche, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela degli animali e sulla prevenzione di maltrattamenti. La vicenda sottolinea l’importanza di segnalare situazioni di abbandono o maltrattamento per garantire il benessere degli animali.
Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, la Polizia Locale di Piacenza ha avviato una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia, all’Autorità Giudiziaria, di una donna ritenuta responsabile dell’abbandono di alcuni gatti all’interno di un appartamento cittadino. Gli animali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
