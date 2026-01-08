Gatti abbandonati in un appartamento interviene la Polizia locale | denunciata una donna

Recentemente, la Polizia Locale di Piacenza ha denunciato una donna dopo aver scoperto alcuni gatti abbandonati in un appartamento. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione e ha portato alle necessarie verifiche, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela degli animali e sulla prevenzione di maltrattamenti. La vicenda sottolinea l’importanza di segnalare situazioni di abbandono o maltrattamento per garantire il benessere degli animali.

