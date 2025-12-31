La polizia locale interviene per un rissa in centro agente finisce in ospedale | fermati alcuni uomini

Nella zona centrale della città, la polizia locale è intervenuta a seguito di una rissa che ha coinvolto più persone. Durante l'intervento, un agente è rimasto ferito e ha richiesto assistenza medica. Alcuni uomini sono stati fermati con l’accusa di aver partecipato alla lite e di aver aggredito un pubblico ufficiale. La situazione è ora sotto controllo, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

Un agente della polizia locale ferito che deve ricorrere alle cure del pronto soccorso e alcuni uomini fermati per i reati di rissa e violenza a pubblico ufficiale.È questo il bilancio dell'episodio di violenza che è avvenuto in centro a Pescara nella tarda serata di martedì 30 dicembre.In base.

