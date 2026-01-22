Trenord l’ad Andrea Severini scommette su puntualità e sicurezza Il traguardo? Un milione di passeggeri sui treni lombardi da qui al 2033

Andrea Severini, ad di Trenord, punta a migliorare la puntualità e la sicurezza dei servizi ferroviari in Lombardia. Nel 2025, la compagnia ha registrato oltre 780.000 corse e più di 205 milioni di passeggeri, con un incremento rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è raggiungere un milione di utenti sui treni lombardi entro il 2033, consolidando così il ruolo di Trenord come mezzo di trasporto affidabile nella regione.

Milano, 22 gennaio 2026 – Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. È un quarto dell’offerta di trasporto regionale in Italia. Ben 590mila treni hanno avuto origine o destinazione a Milano. Le frequentazioni crescono: a novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4% in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, usate nei feriali da 384mila passeggeri, che hanno registrato una crescita dell’8%. I viaggiatori sulle linee Regio Express e Regionali sono aumentati del 2%, raggiungendo i 378mila al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

