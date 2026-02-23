Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna | ritardi fino a 120 minuti cancellazioni e percorsi alternativi saltando stazioni

Un deragliamento di due carri vuoti di un treno merci tra Verona e Nogara ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Verona-Bologna. L’incidente si è verificato intorno alle 12 e ha provocato ritardi fino a 120 minuti, con alcune cancellazioni e percorsi alternativi che saltano alcune stazioni. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare la normale viabilità e gestire le conseguenze dell’incidente. La situazione rimane sotto controllo.

VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, lunedì 23 febbraio. Fortunatamente non si registrano feriti e le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Ritardi e cancellazioni Notevoli sono invece i ritardi alla circolazione. I treni, infatti, stanno percorrendo itinerari alternativi registrando rallentamenti e cancellazioni fino anche a 120 minuti. Alcuni convogli passeggeri salteranno delle fermate tra cui le stazioni come Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

