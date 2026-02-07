Sabotaggio ferroviario | ordigno a Bologna ritardi fino a 90 minuti e indagini in corso sulla linea Bologna-Ancona

Questa mattina, un ordigno è stato scoperto sui binari tra Bologna e Ancona, causando l’interruzione di alcune corse e ritardi fino a 90 minuti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio, che ha messo in allarme il sistema ferroviario della zona. La sicurezza delle linee è ora al centro delle verifiche, mentre i treni continuano a circolare con molte difficoltà.

Il sistema ferroviario italiano è stato colpito da una serie di gravi disagi questo pomeriggio, con ritardi che hanno raggiunto fino a 90 minuti in diverse regioni, a causa di atti di sabotaggio che hanno preso di mira le infrastrutture critiche. L’allarme è scattato dopo la scoperta di cavi tranciati e, in un caso particolarmente inquietante, di un ordigno esplosivo alla stazione di Bologna, sollevando immediatamente il sospetto di un’azione deliberata volta a destabilizzare il servizio e, potenzialmente, a mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri. Le indagini, aperte dalle autorità competenti, si concentrano ora sulla natura degli ordigni e sull’identificazione dei responsabili, mentre si valuta l’entità dei danni e si lavora per ripristinare la normalità del traffico ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bologna Ancona

Questa mattina, i treni sulla linea Bologna-Venezia e Bologna-Ancona sono stati bloccati da incendi e danni ai cavi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bologna Ancona

Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...

Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Salvini: Qualcuno vuole male all'ItaliaQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it

Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Mit: Episodi inquietanti. Salvini: AttentatoQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it

Treni, sabotaggi ai cavi elettrici tra Bologna e Ancona: ritardi e cancellazioni anche dalla Puglia x.com

Allarme sicurezza sulle ferrovie italiane all’inizio delle Olimpiadi. Ordigno rudimentale, cavi tranciati e una cabina elettrica incendiata: tre azioni mirate hanno colpito linee chiave tra Bologna, Padova, Ancona e Pesaro, causando disagi alla circolazione facebook