Cadavere sui binari della Roma-Firenze ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni

La linea ferroviaria Roma-Firenze è stata temporaneamente sospesa a causa del ritrovamento di un cadavere nei pressi di Chiusi, in provincia di Siena. Dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, la linea è stata riaperta, ma si registrano ancora ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni di alcuni treni.

(Adnkronos) – È stata riaperta la linea dell’alta velocità Roma-Firenze, temporaneamente sospesa, dopo il ritrovamento di un cadavere in prossimità di Chiusi (Siena) per accertamenti dell’autorità giudiziaria. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria però sono pesanti: la circolazione è fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, . Periodicodaily.com Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini: ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Video Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini: ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Video Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini: ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cadavere sui binari nel Senese, bloccata l'Alta velocità Roma-Firenze - A causa del ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, la linea ad Alta Velocità è ancora bloccata per le operazioni della polizia giudiziaria e i treni potranno esser ... msn.com

Cadavere sui binari a Chiusi, bloccata e poi riaperta la linea Alta Velocità tra Firenze e Roma. Ritardi dei treni fino a due ore - Il transito dei treni è stato bloccato sulla linea dell’alta velocità, mentre risulta fortemente rallentata su q ... msn.com

Riportano i giornali: "Paura nella stazione di Fontivegge. Il cadavere è stato ritrovato vicino al binario 2. Lo hanno coperto con un telo bianco". - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.