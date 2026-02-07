Caos alla stazione di Bologna. Questa mattina, alcuni sconosciuti hanno tranciato i cavi e lasciato un ordigno, che è stato trovato dagli artificieri. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se si tratta di un sabotaggio. La circolazione dei treni è ferma, e molti passeggeri sono rimasti bloccati. I sospetti degli investigatori puntano a un gesto intenzionale per creare il massimo disagio. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Il nodo ferroviario di Bologna, cuore pulsante dei collegamenti nazionali, è piombato nel caos più totale a causa di quello che gli inquirenti definiscono un atto deliberato. Intorno alle 8.30 di questa mattina, la circolazione ha subito un brusco arresto in un punto nevralgico: una bretellina in superficie che connette la linea per Venezia con la stazione sotterranea dell’Alta Velocità. Non si tratterebbe di un banale guasto tecnico, ma di un vero e proprio sabotaggio di natura anarchico-antagonista. L’intervento della Polizia Ferroviaria e della Digos è scattato immediatamente dopo la segnalazione della sala operativa, portando alla luce il danneggiamento mirato di alcuni cavi fondamentali per il segnalamento e la gestione del traffico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos alla stazione di Bologna: “Hanno tranciato i cavi, rinvenuto ordigno”. Gravissimo, sospetto sabotaggio

Approfondimenti su Bologna Stazione

La circolazione dei treni a Bologna è andata in tilt questa mattina.

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

