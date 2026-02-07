Caos alla stazione di Bologna | Hanno tranciato i cavi Gravissimo sospetto sabotaggio

Alla stazione di Bologna si sono verificati disagi gravissimi questa mattina. Qualcuno ha tranciato i cavi dei binari, lasciando i treni fermi e creando un caos totale. Le forze dell’ordine sospettano un sabotaggio, e ora stanno indagando per capire chi ci sia dietro a questo gesto pericoloso. La circolazione ferroviaria è bloccata e si sono registrate forti ripercussioni sui collegamenti nazionali.

Il nodo ferroviario di Bologna, cuore pulsante dei collegamenti nazionali, è piombato nel caos più totale a causa di quello che gli inquirenti definiscono un atto deliberato. Intorno alle 8.30 di questa mattina, la circolazione ha subito un brusco arresto in un punto nevralgico: una bretellina in superficie che connette la linea per Venezia con la stazione sotterranea dell'Alta Velocità. Non si tratterebbe di un banale guasto tecnico, ma di un vero e proprio sabotaggio di natura anarchico-antagonista. L'intervento della Polizia Ferroviaria e della Digos è scattato immediatamente dopo la segnalazione della sala operativa, portando alla luce il danneggiamento mirato di alcuni cavi fondamentali per il segnalamento e la gestione del traffico.

