Treni da stasera scattano le 24 ore di sciopero nazionale Come muoversi in Trentino

Da trentotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da stasera in Trentino si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore del personale ferroviario, previsto per sabato 10 gennaio. La Provincia invita i cittadini a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a consultare eventuali aggiornamenti sui servizi ferroviari, per garantire una mobilità più efficace e senza disagi durante questa giornata.

La Provincia informa che nella giornata di sabato 10 gennaio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale ferroviario. Ma si comincia da stasera. Infatti, dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di domani i treni potranno subire cancellazioni o variazioni a causa dello sciopero. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

