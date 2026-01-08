Treni | linea Pescara-Foggia limitazioni dal 14 al 23 gennaio per lavori E da domani sciopero nazionale di 24 ore

Dal 14 al 23 gennaio, sulla linea Pescara-Foggia saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento tra San Vito e San Severo, con limitazioni al servizio. Inoltre, da domani si svolgerà uno sciopero nazionale di 24 ore, che potrà influire sui collegamenti ferroviari. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri viaggi.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Trenitalia: Da mercoledì 14 a venerdì 23 gennaio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito e San Severo. Variazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni Alta Velocità e Intercity. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del Regionale. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. I canali di vendita sono aggiornati. —– Dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione - Gli interventi programmati sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e un incremento della capacità ... foggiatoday.it

Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia - Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico saranno eseguiti tra le stazioni di San Vito/Lanciano e San Severo ... ilpescara.it

Diversi treni hanno subito importanti ritardi o cancellazioni per "problemi alla linea" - facebook.com facebook

Per un guasto agli impianti di circolazione a PONTE A ELSA, i treni sulla linea FIRENZE - EMPOLI - SIENA potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primo treno coinvolto: TR 19051 (EMPOLI-SIENA) viaggia con +11'. PRIMI PROVVEDIMENTI: TR 190 x.com

