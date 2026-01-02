alla scoperta del centro storico di avellino con duomo trekking

Dopo le tappe dedicate ad altri territori, le iniziative di Duomo Trekking arrivano ad Avellino con una passeggiata turistica pensata per valorizzare la storia e l’identità del capoluogo irpino. L’appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio alle ore 16.00, con partenza nel cuore della città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

