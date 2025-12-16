Produceva documenti falsi per l’espatrio arrestato eritreo

Un cittadino eritreo è stato arrestato all'aeroporto di Milano-Malpensa mentre tentava di imbarcarsi per Istanbul. L'uomo produceva documenti falsi per facilitare il suo espatrio. L'arresto si inserisce in un'operazione di controllo alle frontiere volte a contrastare il traffico di queste falsificazioni.

L'uomo è stato fermato all'imbarco della frontiera aerea di Milano-Malpensa mentre era diretto ad Istanbul. Imolaoggi.it

