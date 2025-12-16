Produceva documenti falsi per l’espatrio arrestato eritreo
Un cittadino eritreo è stato arrestato all'aeroporto di Milano-Malpensa mentre tentava di imbarcarsi per Istanbul. L'uomo produceva documenti falsi per facilitare il suo espatrio. L'arresto si inserisce in un'operazione di controllo alle frontiere volte a contrastare il traffico di queste falsificazioni.
L'uomo è stato fermato all'imbarco della frontiera aerea di Milano-Malpensa mentre era diretto ad Istanbul. Imolaoggi.it
Accusato di produrre documenti falsi per giustificare estorsione da 1 milione di euro: arrestato avvocato milanese - I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un avvocato civile del Foro di Milano accusato di tentata estorsione. fanpage.it
Un finto CAF bolognese chiedeva fino a 10 mila euro per spalancare le porte ad immigrati clandestini. Un gruppo organizzato produceva e distribuiva documenti falsi ai migranti, consentendo l’ingresso illegale nella nostra Nazione. Con il Governo Meloni pas - facebook.com facebook