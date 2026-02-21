Tredicenne senza identità | Nostro figlio in affido deve avere i diritti di tutti

Una famiglia vive un grave disagio perché il loro ragazzo di 13 anni, senza documenti, si trova in affidamento e non può accedere ai diritti di tutti i minori. La mancanza di un'identità ufficiale ha generato restrizioni e sensazioni di esclusione per il giovane, che si sente diverso dagli altri coetanei. La burocrazia non fornisce chiarimenti né soluzioni, lasciando i genitori preoccupati e il ragazzo in uno stato di isolamento. La situazione rimane irrisolta, creando tensioni in famiglia.

"Siamo confinati come famiglia a causa di un vuoto documentale. Mio figlio si sente discriminato rispetto agli altri ragazzi per colpa di una burocrazia che non ci dà risposte". È un appello disperato di due genitori della provincia di Pisa: vogliono poter dare al loro figlio di 13 anni le stesse opportunità dei suoi coetanei e dei suoi fratelli. Ma non le ha, perché non ha un documento valido per l’espatrio. Paolo (nome di fantasia, per tutelare la sua identità) è nato in Toscana da genitori di un Paese extraeuropeo. La sua madre biologica non è in grado di prendersi cura di lui. Il padre è assente, vive lontano.🔗 Leggi su Lanazione.it

Censimento delle persone senza dimora: «Senza una residenza non si possono avere documenti e lavoro. Questa rilevazione è fondamentale: nessuno deve essere invisibile»Il censimento delle persone senza dimora, in programma dal 26 al 29 gennaio in 14 città italiane, è un’operazione fondamentale per comprendere meglio questa realtà.

Insegna per un sacco di anni senza avere una laurea, quanto deve restituire il finto prof. «L’ho fatto per necessità»Un uomo senza laurea ha insegnato per anni, dichiarando titoli falsi, causando un danno erariale che ora deve risarcire.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.